Endemol Shine Italy risponde alle polemiche sul Grande Fratello dopo la bufera Signorini
Endemol Shine Italy, storico produttore del Grande Fratello, interviene ufficialmente dopo le recenti notizie sui media sul “Caso Signorini – Corona ” che hanno sollevato dubbi e polemiche su alcune passate edizioni del celebre reality. In un comunicato stampa, l’azienda ha sottolineato di prendere «con grande serietà e attenzione gli elementi emersi», ribadendo la volontà di tutelare la reputazione del programma e dei professionisti che hanno contribuito al suo successo negli anni. Il gruppo ha annunciato di aver avviato verifiche interne per accertare il rispetto del codice etico e delle procedure che regolano le selezioni dei concorrenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
