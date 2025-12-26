Endemol Shine Italy produttore del Gf rompe il silenzio sul caso Signorini | il comunicato durissimo

"Si riserva ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format". È con queste parole che Endemol Shine Italy, produttore del Grande Fratello, rompe il silenzio sul caso Signorini e commenta le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona sul. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Endemol Shine Italy, produttore del GF, si esprime sul caso Signorini: “Abbiamo avviato verifiche interne”

Leggi anche: Caso Signorini, Endemol rompe il silenzio: “Avviate verifiche interne sul Grande Fratello”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Fabrizio Corona: «Maria De Filippi? Prossimamente una puntata su di lei». La rivelazione al Molo5, il gesto delle ali e le domande choc...; Susanna Paratore, chi è la nuova compagna di Paolo Virzì: la scuola ai Parioli, i figli, l'amato nonno, il cane Ciccio, Capalbio; MasterChef 2026, ultima chiamata per la Masterclass: stasera si decide il cast; La Ruota della Fortuna.

Endemol Shine Italy, produttore del GF, si esprime sul caso Signorini: “Abbiamo avviato verifiche interne” - Endemol Shine Italy, produttore del Grande Fratello, attraverso un comunicato stampa fa sapere di aver avviato delle ricerche interne dopo quanto emerso ... fanpage.it