Endemol Shine Italy produttore del Gf rompe il silenzio sul caso Signorini | il comunicato durissimo

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Si riserva ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format". È con queste parole che Endemol Shine Italy, produttore del Grande Fratello, rompe il silenzio sul caso Signorini e commenta le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona sul. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Fabrizio Corona: «Maria De Filippi? Prossimamente una puntata su di lei». La rivelazione al Molo5, il gesto delle ali e le domande choc...; Susanna Paratore, chi è la nuova compagna di Paolo Virzì: la scuola ai Parioli, i figli, l'amato nonno, il cane Ciccio, Capalbio; MasterChef 2026, ultima chiamata per la Masterclass: stasera si decide il cast; La Ruota della Fortuna.

