Il Frosinone di Alvini è in gran spolvero e sta prendendo il largo in vetta alla Serie B alla vigilia di questa sfida contro l’Empoli di Dionisi. I toscani non hanno migliorato la loro posizione nonostante il cambio di guida tecnica, e sono tornati alla vittoria nell’ultimo turno contro il Mantova dopo 2 KO consecutivi. La squadra rimane comunque in zona playoff nonostante . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Empoli-Frosinone (sabato 27 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. I ciociari cercano il colpaccio al “Castellani”

Leggi anche: Empoli-Frosinone (sabato 27 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Frosinone-Juve Stabia (lunedì 08 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Ciociari favoriti in una gara ricca di gol

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Empoli-Frosinone allo stadio ‘Carlo Castellani’: come cambia la viabilità; Le curiosità di Empoli-Frosinone; quote Empoli Frosinone: il pronostico sulla partita; SALA STAMPA | Alessio Dionisi in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Frosinone.

Empoli-Frosinone 27 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche - Squadra arbitrale: assistenti Trinchieri e Laghezza, quarto ufficiale Caruso, VAR Volpi, AVAR Fourneau. sport.virgilio.it