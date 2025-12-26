Emilia-Romagna finita l' allerta fiumi

13.52 I fiumi che in Emilia-Romagna sono stati sotto osservazione nella notte (Senio, Santerno, Lamone) sono scesi al di sotto di soglia 3 (allerta rossa). Le 209 persone accolte dalla protezione civile sono rientrate nelle loro case. Lo fa sapere la Regione Emilia-Romagna. Non risultano tracimazioni o, per ora, rotture arginali. Alcuni dissesti hanno interessato la viabilità, anche nelle zone collinari. Restano alcuni tratti al di sopra della soglia 2 (arancione) su Senio,Lamone,Montone,Santerno e Reno Nessuna allerta prevista per domani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

