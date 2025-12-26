Emilia Romagna finita l' allerta fiumi

13.52 I fiumi che in Emilia Romagna sono stati sotto osservazione nella notte (Senio, Santerno, Lamone) sono scesi al di sotto di soglia 3 (allerta rossa). Le 209 persone accolte dalla protezione civile sono rientrate nelle loro case. Lo fa sapere la Regione Emilia Romagna. Non risultano tracimazioni o, per ora, rotture arginali. Alcuni dissesti hanno interessato la viabilità, anche nelle zone collinari. Restano alcuni tratti al di sopra della soglia 2 (arancione) su Senio,Lamone,Montone,Santerno e Reno Nessuna allerta prevista per domani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

