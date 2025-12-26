Emilia-Romagna cinque eventi di piogge estreme in poco più di due anni
Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Negli ultimi 32 mesi, l’ Emilia-Romagna è stata interessata da una sequenza di cinque eventi pluviometrici intensi, alcuni dei quali con caratteristiche alluvionali o potenzialmente tali. Si tratta di episodi concentrati in un arco temporale molto ristretto rispetto alla climatologia storica regionale. Le mappe di precipitazione cumulata mostrano accumuli elevati su porzioni significative del territorio, con valori localmente superiori ai 200–300 mm in 24–48 ore, soglie che in passato erano associate a eventi rari o eccezionali. Gli episodi principali. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it
Leggi anche: Allerta rossa in Emilia-Romagna, piogge intense e fiumi sorvegliati speciali: evacuazioni poco fuori Bologna
Leggi anche: Piogge e fiumi in piena in Emilia-Romagna, scatta l’allerta rossa per Natale: le zone più a rischio – I video
Epifania in Emilia-Romagna: tutti gli eventi da non perdere; In anteprima cinque appuntamenti del 2026; I dottorati dell’Emilia-Romagna all’Expo di Osaka 2025; Maltempo Emilia-Romagna, il Natale di allerta rossa e paura ma le piene dei fiumi passano senza esondazioni nei Comuni evacuati.
Emilia-Romagna, cinque eventi di piogge estreme in poco più di due anni - Romagna ha registrato cinque eventi di piogge estreme con caratteristiche alluvionali. retemeteoamatori.it
Vacanze di Natale in Emilia Romagna: gli eventi da non perdere - La regione propone una serie di appuntamenti per tutti i gusti: luci, sfilate, mercatini, divertimento e tradizione. ilrestodelcarlino.it
Ancora una notte di paura in provincia di Ravenna, qui siamo a Cotignola, ma è solo uno dei tanti ponti della zona che è stato usato per mettere in salvo i propri mezzi. Emilia Romagna Meteo - facebook.com facebook
Emergenza pioggia in Emilia-Romagna. Famiglie isolate, soglia rossa ancora per fiumi. Per Santo Stefano l’allerta passa a arancione x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.