Emilia-Romagna cinque eventi di piogge estreme in poco più di due anni

26 dic 2025

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Negli ultimi 32 mesi, l’ Emilia-Romagna è stata interessata da una sequenza di cinque eventi pluviometrici intensi, alcuni dei quali con caratteristiche alluvionali o potenzialmente tali. Si tratta di episodi concentrati in un arco temporale molto ristretto rispetto alla climatologia storica regionale. Le mappe di precipitazione cumulata mostrano accumuli elevati su porzioni significative del territorio, con valori localmente superiori ai 200–300 mm in 24–48 ore, soglie che in passato erano associate a eventi rari o eccezionali. Gli episodi principali. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

