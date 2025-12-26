Emergenza conclusa nel territorio di Bagnacavallo | tornano a casa gli evacuati

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È rientrata l’emergenza legata al maltempo che in particolare giovedì e nella notte aveva interessato anche il territorio comunale di Bagnacavallo. “Le ordinanze di evacuazione sono state revocate e tutte le persone temporaneamente allontanate dalle abitazioni hanno potuto fare rientro a casa -. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

emergenza conclusa nel territorio di bagnacavallo tornano a casa gli evacuati

© Ravennatoday.it - Emergenza conclusa nel territorio di Bagnacavallo: tornano a casa gli evacuati

Leggi anche: “Non tornano a casa per ora”. Famiglia nel bosco, gli ultimi sviluppi sul caso

Leggi anche: Storia e segreti del teatro Goldoni, tornano a novembre le visite guidate a Bagnacavallo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

LA DIRETTA - La paura è alle spalle: passata senza danni la piena dei fiumi.

emergenza conclusa territorio bagnacavalloBagnacavallo. Rientrata l’emergenza maltempo - È rientrata l’emergenza legata al maltempo che in particolare ieri e nella notte aveva interessato il territorio comunale di Bagnacavallo. corriereromagna.it

Emergenza alluvioni Bagnacavallo. Giunte oltre 300 richieste - L’iter delle domande per i contributi derivanti dalla raccolta fondi ‘Emergenza alluvioni Bagnacavallo’ si è concluso. ilrestodelcarlino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.