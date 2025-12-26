Emergenza alle spalle chiusi gli hub per gli evacuati E' tornato il sole

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggiorna il sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni: “L’emergenza è rientrata, le piene dei fiumi sono transitate sul nostro territorio senza criticità. Sono state ritirate le ordinanze, chiuso l’hub allestito nella palestra delle scuole. Ringrazio tutti i tecnici, la protezione civile, i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

emergenza alle spalle chiusi gli hub per gli evacuati e tornato il sole

© Ravennatoday.it - Emergenza alle spalle, chiusi gli hub per gli evacuati. "E' tornato il sole"

Leggi anche: In Bassa Romagna attivi quattro hub che ospitano gli evacuati

Leggi anche: Emergenza conclusa nel territorio di Bagnacavallo: tornano a casa gli evacuati

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.