Emergenza alle spalle chiusi gli hub per gli evacuati E' tornato il sole
Aggiorna il sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni: “L’emergenza è rientrata, le piene dei fiumi sono transitate sul nostro territorio senza criticità. Sono state ritirate le ordinanze, chiuso l’hub allestito nella palestra delle scuole. Ringrazio tutti i tecnici, la protezione civile, i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
