Aggiorna il sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni: “L’emergenza è rientrata, le piene dei fiumi sono transitate sul nostro territorio senza criticità. Sono state ritirate le ordinanze, chiuso l’hub allestito nella palestra delle scuole. Ringrazio tutti i tecnici, la protezione civile, i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Emergenza alle spalle, chiusi gli hub per gli evacuati. "E' tornato il sole"

Leggi anche: In Bassa Romagna attivi quattro hub che ospitano gli evacuati

Leggi anche: Emergenza conclusa nel territorio di Bagnacavallo: tornano a casa gli evacuati

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

IL FRENO DI EMERGENZA BIOLOGICO! Respiro diaframmatico: Hackerando il tuo sistema nervoso. La maggior parte degli adulti ha dimenticato come respirare. Respiriamo con il petto, usando muscoli del collo e delle spalle, che invia un segnale di "a - facebook.com facebook