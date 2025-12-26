Natale in famiglia, al mare o in montagna? Ecco quali sono state le scelte Vip per le feste del 2025. La maggior parte ha condiviso sui propri canali social un pensiero o un augurio per i fan, cercando di trasmettere serenità e gioia, almeno alla fine dell’anno. Spopolano le immagini generate dall’IA, dal sapore artefatto e non particolarmente emozionante, ma c’è chi ancora preferisce condividere una propria semplice foto, circondato dai propri cari. Elodie in scozzese in famiglia scatena il caso. Elodie ha condiviso un carosello di foto natalizie proprio il 25 dicembre. Immagini che mostrano la cantante con un completo scozzese sui toni del rosso acceso con una gonna corta passare momenti di serenità circondata dalla famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elodie scozzese, Gregoraci in Kenya: il Natale 2025 dei Vip

Leggi anche: Elodie a Natale con il kilt scozzese, quanto costa il look tartan per la cena in famiglia

Leggi anche: Elisabetta Gregoraci, il look total red con pelliccia in attesa di Natale 2025

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

In giro per festival e nelle premiere i miei 12 video più visti su tik tok degli ultimi mesi fanelli, pandolfi e elodie https://www.tiktok.com/@sergiofabi2020/video/7580004268963384598 https://www.tiktok.com/@sergiofabi2020/video/7579917576029883670 rocio - facebook.com facebook