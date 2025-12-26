Elodie e Iannone FINITA DAVVERO? Natale separati e il gesto SHOCK di Marracash fa ESPLODERE il gossip

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elodie e Andrea Iannone sarebbero in crisi profonda e forse si sono lasciati, mentre un gesto social improvviso di Marracash scatena il caos totale tra i fan Elodie e Andrea Iannone si sono davvero lasciati? È questa la domanda che sta facendo impazzire il web nelle ultime ore. Un dettaglio apparentemente innocente ha acceso un incendio di gossip impossibile da spegnere: Natale separati, nessuna foto insieme e un silenzio che pesa come un macigno. Coincidenza? Per i fan assolutamente no. Mentre tutti si aspettavano scatti romantici e dediche pubbliche, Elodie ha trascorso le feste lontana da Iannone. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

elodie e iannone finita davvero natale separati e il gesto shock di marracash fa esplodere il gossip

© Gossipnews.tv - Elodie e Iannone FINITA DAVVERO? Natale separati e il gesto SHOCK di Marracash fa ESPLODERE il gossip

Leggi anche: "Elodie e Iannone si sono lasciati", l'indiscrezione bomba (e il gesto di Marracash)

Leggi anche: “Finita con Iannone, con chi si consola”. Elodie, la bomba gossip durante le feste di Natale: scoperta così

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Elodie, finita con Andrea Iannone? Presunto ritorno di fiamma con Marracash ma non solo: “Con chi si diverte” - L'amore tra Elodie e Andrea Iannone sembra essere arrivato al capolinea. mondotv24.it

Elodie e Andrea Iannone sono «in crisi nerissima. Lui ha trovato dei messaggi sul telefono di lei». Spunta un terzo nome - Le voci si fanno sempre più insistenti e c'è chi parla già di un addio definitivo. leggo.it

Perché Elodie si prende una pausa, c'entra Andrea Iannone. L'indiscrezione - Elodie, un anno di pausa tra ipotesi, desideri e indiscrezioni: cosa c’è davvero dietro lo stop della cantante ... corrieredellosport.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.