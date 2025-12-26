Elmas per Cremonese-Napoli | Serve concentrazione! poi le parole su Spalletti
Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, in casa Napoli è tornata la massima gioia per aver sollevato il primo trofeo in questa stagione. L’ambiente aveva bisogno di una risposta così forte e le vittorie contro Milan e Bologna hanno consentito agli uomini di Antonio Conte di trovare la consapevolezza necessaria per la seconda metà di stagione. Eljif Elmas ha ripercorso le emozioni vissute nella notte di Riyad. La gioia di Elmas dopo la Supercoppa e il pensiero alle prossime sfide: le dichiarazioni. Intervistato ai microfoni di Radio CRC, Eljif Elmas ha parlato della vittoria della Supercoppa Italiana, con le emozioni vissute nel corso della trasferta in Arabia Saudita: “È stato bellissimo vincere la Supercoppa, il nostro primo trofeo stagionale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
