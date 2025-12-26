Elijf Elmas si racconta in esclusiva a Radio Crc, ripercorrendo la vittoria della Supercoppa, il suo ruolo da jolly in campo, il ritorno di Lukaku nello spogliatoio e il legame speciale con Napoli e i suoi tifosi. Le parole di Elmas. Come avete festeggiato la Supercoppa? Che momento è stato? « No, ma abbiamo festeggiato abbastanza bene. È bellissimo, perché è sempre bello quando vinci un trofeo, soprattutto perché questo è stato il primo trofeo di quest’anno, diciamo. Siamo super campioni, alcuni dopo che hanno vinto lo scudetto. Vincere questa coppa era importantissimo. Per questo è stato bello, abbiamo passato una bella settimana a Riyadh. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Elmas: «Essere un jolly è una cosa difficilissima. I tifosi non capiscono cosa chiede il mister, è difficile giocare da mediano»

Leggi anche: Roma Udinese, Nani: «Giocare all’Olimpico è sempre molto bello. Ci aspetta una partita difficilissima. Cosa dobbiamo fare»

Leggi anche: Monza-Cesena, mister Mignani: "E' una partita difficilissima, ma deve essere uno stimolo in più"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il ritorno di Elmas, jolly del centrocampo - Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato sul suo profilo Instagram il ritorno di Eljif Elmas, centrocampista macedone che rientra nel club azzurro dopo sei mesi al Lipsia e una ... ansa.it

Napoli ufficializza il ritorno di Elmas, jolly del centrocampo - Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato sul suo profilo Instagram il ritorno di Eljif Elmas, centrocampista macedone che rientra nel club azzurro dopo sei mesi al Lipsia e una ... ansa.it

Elmas-Napoli, si lavora per il prestito. Filtra il parere del "jolly" macedone - Elif Elmas potrebbe nuovamente vestire la maglia del Napoli, il club azzurro sta seriamente pensando a un suo ritorno all'ombra del Vesuvio. msn.com

Eljif Elmas Può essere l'arma in più di questo Napoli - facebook.com facebook