Inter News 24 Elmas Napoli, il centrocampista azzurro racconta la vittoria in Supercoppa, l’importanza del trofeo e il valore umano e tecnico di Lukaku. Dopo il trionfo in Supercoppa italiana, in casa Napoli è tempo di bilanci e riflessioni. A farlo è stato Eljif Elmas, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club azzurro. Il centrocampista ha raccontato le emozioni vissute a Riyad e il significato del primo trofeo stagionale, arrivato dopo lo scudetto. LA SUPERCOPPA E L’EMOZIONE DEL TROFEO – «È stato bellissimo vincere la Supercoppa, il nostro primo trofeo stagionale. Dopo lo scudetto, vincere questa coppa era importantissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Elmas carico dopo la Supercoppa: «È bellissimo vincere, Lukaku? Un grandissimo giocatore, con tanta esperienza»

Leggi anche: Napoli, Elmas: ”È stato bellissimo vincere la Supercoppa, dopo lo Scudetto era importantissimo vincerla”

Leggi anche: Neres carico per la Supercoppa: “Dobbiamo vincere!”, poi le parole a sorpresa su Lukaku

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Elmas fa il triplete con il Napoli: sui social la dedica a 'tinte azzurre' dopo la Supercoppa vinta a Riyad; Supercoppa, Napoli-Bologna 2-0. Super Campioni! Napoli: la Supercoppa è tua!; Napoli scatenato, Elmas si mangia gol fatto: la reazione di Conte.

Pagina 2 | Elmas: "Supercoppa regalo di Natale per i tifosi del Napoli. Lukaku? Ho una speranza" - Il jolly degli azzurri non nasconde tutta sua felicità per la conquista del trofeo tricolore e guarda avanti con rinnovate ambizioni personali e di squadra ... corrieredellosport.it