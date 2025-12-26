Elmas carico dopo la Supercoppa | È bellissimo vincere Lukaku? Un grandissimo giocatore con tanta esperienza
Inter News 24 Elmas Napoli, il centrocampista azzurro racconta la vittoria in Supercoppa, l’importanza del trofeo e il valore umano e tecnico di Lukaku. Dopo il trionfo in Supercoppa italiana, in casa Napoli è tempo di bilanci e riflessioni. A farlo è stato Eljif Elmas, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club azzurro. Il centrocampista ha raccontato le emozioni vissute a Riyad e il significato del primo trofeo stagionale, arrivato dopo lo scudetto. LA SUPERCOPPA E L’EMOZIONE DEL TROFEO – «È stato bellissimo vincere la Supercoppa, il nostro primo trofeo stagionale. Dopo lo scudetto, vincere questa coppa era importantissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com
