Eleonora Daniele triste a Natale l’annuncio spezza il cuore

Personaggi Tv. Il Natale è solitamente un periodo di gioia e celebrazione, ma per Eleonora Daniele l'atmosfera delle feste quest'anno porta con sé il peso di un'assenza incolmabile. La celebre conduttrice di Storie Italiane si appresta a tornare in prima serata su Rai 1 con un evento speciale, ma dietro il sorriso professionale si cela un dolore profondo. In un'intervista esclusiva, il volto dell'ammiraglia ha svelato come la grave perdita cambierà radicalmente le sue abitudini e il suo cuore. Il primo Natale senza la madre e il dolore di Eleonora Daniele.

