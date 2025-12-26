Eleonora Daniel lutto a Natale | l’annuncio in diretta spezza il cuore

Domani sera Eleonora Daniele tornerà in prima serata sull’ammiraglia Rai alla guida dello speciale musicale Le Note del Natale, ma l’atmosfera di festa sarà inevitabilmente segnata da un dolore profondo e recente. Per la conduttrice di Storie Italiane questo sarà infatti un Natale diverso da tutti gli altri, il primo senza la madre, scomparsa pochi mesi fa. Un’assenza che pesa e che lei stessa ha raccontato con grande sincerità, spiegando quanto sia difficile affrontare queste festività senza la persona più importante della sua vita: “Il primo Natale senza la mamma, senza la persona più importante della mia vita, è qualcosa di davvero triste, faccio fatica anche a descrivere a parole questa sensazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Le Note del Natale stasera in tv venerdì 26 dicembre su Rai 1 con Eleonora Daniele: scopri l'evento e gli ospiti - 30 su Rai 1, torna Le Note del Natale, il grande evento musicale condotto da Eleonora Daniele che celebra le festività con un programma capace di unire spettacolo, emozion ... corrieredellumbria.it