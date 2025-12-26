Ekaterina Antropova e Stella Nervini sugli scudi | Scandicci e Chieri vincono di forza in Serie A1
Scandicci ha dominato il derby contro Firenze, uno degli incontri di cartello della sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile (in attesa del posticipo di domani tra Conegliano e Milano). Le Campionesse del Mondo hanno prevalso nel sempre sentito scontro in salsa toscana, prendendo il comando delle operazioni già nelle battute iniziali dei tre set e chiudendo i conti con assoluta disinvoltura. Le ragazze di coach Marco Gaspari si sono imposte con uno schiacciante 3-0 (25-21; 25-13; 25-17) e hanno così infilato la quindicesima vittoria in campionato, confermandosi così al secondo posto con 43 punti e portandosi a tre lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano (in attese che le Pantere facciano visita al Vero Volley nel pomeriggio di sabato). 🔗 Leggi su Oasport.it
