Egitto e Salah agli ottavi di Coppa d’Africa 1-0 al Sudafrica Ma si parla solo delle polemiche arbitrali
L’Egitto è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale in Coppa d’Africa; hanno battuto il Sudafrica 1-0 grazie al rigore trasformato da Mohamed Salah. L’Egitto agli ottavi grazie a Salah. Le Parisien scrive sulla gara: I secondi 45 minuti sono stati sofferti, ma l’Egitto ha tenuto duro contro il Sudafrica e ha vinto grazie a un rigore del suo capitano Salah. Una vittoria che li manda alle fasi eliminatorie della Coppa d’Africa. L’Egitto ha sofferto molto nel secondo tempo dopo il cartellino rosso a Mohamed Hany poco prima dell’intervallo e ha quasi concesso un rigore nei minuti di recupero finali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Egitto-Sudafrica, seconda giornata-Gruppo B-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Egitto-Sudafrica (Coppa d’Africa, 26-12-2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Egitto – Zimbabwe: probabili formazioni e statistiche Coppa d’Africa (22-12-2025); La Coppa d'Africa 2025 ai raggi X: favoriti il Marocco, l'Egitto di Salah e la Nigeria di Osimhen, il quadro di outsider e possibili sorprese; MOMO ASSALTO ALLA COPPA D’AFRICA IL TROFEO CHE GLI È SEMPRE SFUGGITO; Egitto-Zimbabwe: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming.
Salah, rigore di cucchiaio: 1-0 col Sudafrica, l'Egitto vola subito agli ottavi di Coppa d'Africa - I Faraoni fanno l’essenziale e con un gol su rigore osé di cucchiaio. tuttomercatoweb.com
Egitto vs Sudafrica: La Grande Sfida Inaugurale della AFCON 2025 - L'Egitto sfida il Sudafrica in un incontro cruciale per la Coppa d'Africa 2025. notizie.it
Coppa d'Africa, Angola al bivio: Nzola, Luvumbo, Gaspar e Modesto possono subito tornare in Serie A - Un punto in due partite e ultimo match contro l'Egitto di Salah: se l'Angola non vince, i convocati di Serie A saranno a disposizione già per la prima partita del 2026. msn.com
Le Parisien: un rigore molto generoso assegnato agli egiziani; ce n'era uno evidente per il Sudafrica. L'Egitto è stato in 10 tutto il secondo tempo. Salah: «Abbiamo dominato, sono felice di vedere i marocchini che ci sostengono». - facebook.com facebook
Coppa d'Africa 2025: risultati, classifiche, calendario e tabellone, #Salah trascina l' #Egitto alla vittoria al 91' #SkySport x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.