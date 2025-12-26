L’Egitto è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale in Coppa d’Africa; hanno battuto il Sudafrica 1-0 grazie al rigore trasformato da Mohamed Salah. L’Egitto agli ottavi grazie a Salah. Le Parisien scrive sulla gara: I secondi 45 minuti sono stati sofferti, ma l’Egitto ha tenuto duro contro il Sudafrica e ha vinto grazie a un rigore del suo capitano Salah. Una vittoria che li manda alle fasi eliminatorie della Coppa d’Africa. L’Egitto ha sofferto molto nel secondo tempo dopo il cartellino rosso a Mohamed Hany poco prima dell’intervallo e ha quasi concesso un rigore nei minuti di recupero finali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Egitto e Salah agli ottavi di Coppa d’Africa, 1-0 al Sudafrica. Ma si parla solo delle polemiche arbitrali

Leggi anche: Egitto-Sudafrica, seconda giornata-Gruppo B-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Egitto-Sudafrica (Coppa d’Africa, 26-12-2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Pronostico Egitto – Zimbabwe: probabili formazioni e statistiche Coppa d’Africa (22-12-2025); La Coppa d'Africa 2025 ai raggi X: favoriti il Marocco, l'Egitto di Salah e la Nigeria di Osimhen, il quadro di outsider e possibili sorprese; MOMO ASSALTO ALLA COPPA D’AFRICA IL TROFEO CHE GLI È SEMPRE SFUGGITO; Egitto-Zimbabwe: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming.

Salah, rigore di cucchiaio: 1-0 col Sudafrica, l'Egitto vola subito agli ottavi di Coppa d'Africa - I Faraoni fanno l’essenziale e con un gol su rigore osé di cucchiaio. tuttomercatoweb.com