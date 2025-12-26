effetto cocoon garantito il maglione mohair guida gli outfit di stagione tra comfort glamour e leggerezza

Q uando il comfort incontra lo stile. Il maglione mohair è l’alleato perfetto per costruire outfit che scaldano senza appesantire. Fluffy ma sofisticato, è il capo che risolve le giornate fredde con un’eleganza rilassata, diventando protagonista assoluto dei look di stagione. Ecco cinque idee di tendenza a cui ispirarsi. Con i jeans bianchi Il maglione in lana mohair, caldissimo anche alla vista, è perfetto per elevare la temperatura dell’outfit con i jeans bianchi fuori stagione. Leggi anche › Sulle nuvole, grazie a un soffice maglione in mohair. 5 idee per abbinarlo con stile Con la gonna di pelle Il contrasto di materiali è perfetto per esaltare il classico pullover in mohair: ecco perché funziona alla perfezione con la maxi gonna di pelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

