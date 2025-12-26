Ecco perchè il 21 dicembre solstizio d’Inverno è il giorno più corto dell’anno

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 dicembre si è verificato il solstizio d'inverno, un fenomeno astronomico particolare legato al moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole. In questo periodo, soprattutto nell'emisfero settentrionale, le giornate raggiungono la minima durata di luce dell'anno. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.itImmagine generica

Leggi anche: 21 dicembre, ecco perché il solstizio d’Inverno è il giorno più corto dell’anno

Leggi anche: Solstizio d’Inverno 2025, a che ora cade il 21 dicembre e cosa succede nel giorno più corto dell’anno

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

perch232 21 dicembre solstizio21 dicembre, oggi cade il solstizio d’inverno. E’ questo il giorno più corto, non Santa Lucia - Firenze, 21 dicembre 2025 – Oggi 21 dicembre, esattamente alle 16,03 ora italiana, cade il solstizio d’inverno: l'evento segna il giorno più corto dell’anno per l’emisfero boreale. lanazione.it

perch232 21 dicembre solstizioIl 21 dicembre inizia l'inverno, è il solstizio - E' il giorno del solstizio d'inverno, il fenomeno astronomico legato all’ inclinazione dell’ asse di rotazione della ... ansa.it

perch232 21 dicembre solstizioIl solstizio d’inverno 2025 è il 21 dicembre, cosa succede e perché è il giorno più corto dell’anno - Il 21 dicembre 2025 è il solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno in cui, per un attimo, il Sole sembra arrestare il proprio corso ... virgilio.it

Podcast Zainz Ep. 57 | Solstizio d'Inverno - La Notte più Lunga!

Video Podcast Zainz Ep. 57 | Solstizio d'Inverno - La Notte più Lunga!

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.