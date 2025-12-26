Dal pomeriggio i sindaci hanno predisposto evacuazioni precauzionali nelle aree più a rischio dei Comuni di Bagnacavallo, Castel Bolognese, Cotignola, Lugo, Solarolo, Fusignano e Alfonsine. Già allestiti spazi di accoglienza dai volontari nei punti previsti in precedenza per situazioni di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Ecco l'elenco dei Comuni che ha predisposto le evacuazioni nelle aree a ridosso dei fiumi

Leggi anche: Maltempo, allerta in Emilia-Romagna: si alza il livello dei fiumi, disposte evacuazioni in 5 Comuni | Firenze, ritardi e voli cancellati

Leggi anche: Terremoto in Irpinia: ecco l'elenco dei comuni dove le scuole resteranno chiuse

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LA DIRETTA - Attesa per le piene dei fiumi, torna la paura alluvione: evacuazioni nella serata di Natale; Si è concluso in Piemonte il Progetto P.I.C.C.O.L.I. di ANCI nazionale; Piano Piao, il ministero premia Perugia: Pratica modello nazionale; Emergenza casa: “Sono 6mila quelle vuote in città. Pronti a farci garanti per gli affitti”.

Comuni montani, forbici sull’elenco. Otto quelli fuori dalla lista Calderoli - tutti quei comuni il cui territorio si trovi per almeno il 25% al di sopra di 600 metri sul livello del mare e la cui superficie sia ... ilsecoloxix.it