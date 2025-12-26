Ecco come la manager italiana Evelyn Palla vuole risanare il disastro delle Ferrovie tedesche | via il 50% dei dirigenti
La bolzanina al vertice di Deutsche Bahn da ottobre, ha messo in campo tagli massicci: «Nessun posto di lavoro è sicuro se non ci si assume la responsabilità delle performance». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Ferrovie tedesche, un treno su due è in ritardo. La ricetta della manager italiana Evelyn Palla: via il 50% dei dirigenti
Leggi anche: Peggio che in Italia: quasi la metà dei treni tedeschi arriva in ritardo. E la neo-manager italiana Evelyn Palla licenzia il 50% dei dirigenti
Peggio che in Italia: quasi la metà dei treni tedeschi arriva in ritardo. E la neo-manager italiana Evelyn Palla licenzia il 50% dei dirigenti.
La manager italiana Evelyn Palla chiamata alla guida delle (inefficienti) ferrovie tedesche - Evelyn Palla, una manager italiana di 51 anni originaria di Bolzano, è stata nominata alla guida della Deutsche Bahn, le ferrovie tedesche. blitzquotidiano.it
Peggio che in Italia: quasi la metà dei treni tedeschi arriva in ritardo. E la neo-manager italiana Evelyn Palla licenzia il 50% dei dirigenti - L’altoatesina chiamata a guidare proprio quel mese la Deutsche Bahn ha annunciato un piano lacrime e sangue L'articolo Pe ... msn.com
Ferrovie tedesche, un treno su due è in ritardo. La ricetta della manager (italiana): via il 50% dei dirigenti - Evelyn Palla, la bolzanina al vertice di Deutsche Bahn da ottobre, ha messo in campo tagli massicci: «Nessun posto di lavoro è sicuro se non ci si assume la responsabilità delle performance» ... msn.com
Ferrovie tedesche, un treno su due è in ritardo. La ricetta della manager (italiana): via il 50% dei dirigenti x.com
Peggio che in Italia: quasi la metà dei treni tedeschi arriva in ritardo. E la neo-manager italiana Evelyn Palla licenzia il 50% dei dirigenti https://www.open.online/2025/12/24/treni-germania-ritardo-evelyn-palla-piano-licenziamenti - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.