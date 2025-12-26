EA FC 26 Evoluzione Muro Di Ghiaccio Elenco Giocatori Ed Obiettivi
L’ evoluzione Muro Di Ghiaccio è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di venerdi 9 Gennaio. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Muro Di Ghiaccio. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
FC 26 Nuova Evoluzione: Ombra nella neve – La Diga Insuperabile (Snow Shadow) - L'Evoluzione "Ombra nella neve" (21 giorni) è dedicata ai mediani (CDC e CC). imiglioridififa.com
FC 26 Nuova Evoluzione: Precisione glaciale – Il Bomber Infallibile (Icy Precision) - È arrivata l'Evoluzione "Precisione glaciale" (21 giorni), una sfida gratuita che punta a trasformare i tuoi giocatori in cecchini davanti alla porta. imiglioridififa.com
EA Sports FC 26: le migliori gold card sottovalutate per una Ultimate Team competitiva senza spendere troppo - EA Sports FC 26 è diventato un titolo in cui costruire una Ultimate Team davvero competitiva richiede sempre più crediti. stadiosport.it
