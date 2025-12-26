E se il colbacco entrasse nella top ten dei nostri accessori preferiti?

Sulla scia dell’inspo slavic, tra gli accessori protagonisti delle tendenze di questo inverno 20252026 c’è il colbacco. Un accessorio che richiama l’estetica delle suggestioni alpine con sfumature tech-chic e soprattutto il comfort. L’abbiamo visto in passerella ed è in procinto di diventare l’accessorio chiave della stagione, simbolo di un’austera eleganza. Colbacco, l’accessorio del prossimo inverno. Tra le maison che l’hanno proposte c’è la collezione invernale di Etro, che lo reinterpreta in maniera estrosa nei suoi look bohemian luxury della collezione autunno-inverno 2025. Qui, stampe botaniche e floreali si uniscono ad accessori dalla forte componente tattile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

