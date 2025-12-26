È poi vero che si gioca troppo? Il Napoli del 1989 giocò 60 partite con una rosa small

Nel suo intervento rilasciato il giorno della vigilia di Natale a Radio Crc il presidente Aurelio de Laurentiis, tra i tanti argomenti trattati, si è soffermato anche sul tema delle troppe partite, argomento che tanto sta a cuore anche a molti allenatori e calciatori e che trova d’accordo anche tanti tifosi, tutti concordi nel lamentarsi dei troppi impegni e del numero eccessivo di gare da disputare in una singola stagione da parte di una squadra di calcio. In effetti, se quest’anno il Napoli dovesse, per ipotesi, arrivare fino in fondo a tutte le competizioni, raggiungendo la finale di Champions League, passando per i play-off, e quella di Coppa Italia, avendo già disputato due gare di Supercoppa Italiana, arriverebbe a disputare, in totale, sessantadue gare in stagione così suddivise: trentotto di campionato, due di Supercoppa, cinque di Coppa Italia (ottavi, quarti e finale in gara unica e semifinale con gara di andata e ritorno) e diciassette di Champions League (otto nella “fase campionato”, due nei play-off, due negli ottavi, due nei quarti, due in semifinale più la finale). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

