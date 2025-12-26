È morto Perry Bamonte storico chitarrista e tastierista dei The Cure

Perry Bamonte, a lungo chitarrista e tastierista dei The Cure, è morto a Londra all’età di 65 anni. A darne notizia è stata la stessa band britannica con un messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale. " È con enorme tristezza che confermiamo la morte del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte, che si è spento dopo una breve malattia, a casa, durante il periodo natalizio", si legge nella nota. Gli inizi con la band. Conosciuto affettuosamente come “ Teddy ”, Bamonte è stato una figura centrale nella storia del gruppo guidato da Robert Smith, pur mantenendo sempre un profilo discreto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

