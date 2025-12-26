E’ morto Aldo Maria Brachetti Peretti protagonista del settore petrolifero con lo storico marchio Api

26 dic 2025

(Adnkronos) – Si è spento questa mattina a Roma a 93 anni Aldo Maria Brachetti Peretti, un capitano d'industria che, con lo storico marchio petrolifero Api, ha attraversato da protagonista lo sviluppo economico del nostro Paese nel dopoguerra. Sotto la sua guida Api ha attraversato con successo tutte le fasi chiave della seconda metà del .

