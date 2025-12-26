E’ morta Ruth Bourne decifratrice dei codici nazisti
(Adnkronos) – Ruth Bourne, una delle ultime veterane della Seconda guerra mondiale che lavorarono alla decifrazione dei codici segreti tedeschi per conto del Regno Unito, è morta a Londra all'età di 99 anni, come riferisce "The Telegraph". Operatrice addetta al controllo della cosiddetta "Bomba di Turing", il grande calcolatore elettro-meccanico sviluppato dallo scienziato Alan Turing . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Morta Ruth Bourne: decifrò i messaggi dei nazisti in codice «Enigma». Aveva 99 anni
Leggi anche: È morta June Lockhart: era Ruth Martin, la mamma di Timmy nella serie cult “Lassie”
Morta a 99 anni Ruth Bourne, decifrò i codici nazisti - Nel 2009 il governo britannico le conferì il distintivo commemorativo "We also served" e nel 2018 ricevette la Legion d'onore, la massima onorificenza militare francese. tg24.sky.it
Morta Ruth Bourne: decifrò i messaggi dei nazisti in codice «Enigma» - Tra le ultime veterane della Seconda guerra mondiale che lavorarono alla decifrazione dei codici segreti tedeschi per conto del Regno Unito, è morta a Londra all'età di 99 anni ... msn.com
E' morta Ruth Bourne, decifratrice dei codici nazisti - Ruth Bourne, una delle ultime veterane della Seconda guerra mondiale che lavorarono alla decifrazione dei codici segreti tedeschi per conto del Regno Unito, è morta a Londra all'età di 99 anni, come r ... adnkronos.com
Morta a 99 anni Ruth Bourne: decifrò i messaggi dei nazisti in codice «Enigma» x.com
È morta all’età di 99 anni, Ruth Bourne, una delle operatrici che durante la Seconda guerra mondiale contribuirono a decrittare le comunicazioni dei nazisti. (Jacqueline Sermoneta) - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.