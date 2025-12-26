E’ morta Ruth Bourne decifratrice dei codici nazisti

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Ruth Bourne, una delle ultime veterane della Seconda guerra mondiale che lavorarono alla decifrazione dei codici segreti tedeschi per conto del Regno Unito, è morta a Londra all'età di 99 anni, come riferisce "The Telegraph". Operatrice addetta al controllo della cosiddetta "Bomba di Turing", il grande calcolatore elettro-meccanico sviluppato dallo scienziato Alan Turing . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Morta Ruth Bourne: decifrò i messaggi dei nazisti in codice «Enigma». Aveva 99 anni

Leggi anche: È morta June Lockhart: era Ruth Martin, la mamma di Timmy nella serie cult “Lassie”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

e8217 morta ruth bourneMorta a 99 anni Ruth Bourne, decifrò i codici nazisti - Nel 2009 il governo britannico le conferì il distintivo commemorativo "We also served" e nel 2018 ricevette la Legion d'onore, la massima onorificenza militare francese. tg24.sky.it

e8217 morta ruth bourneMorta Ruth Bourne: decifrò i messaggi dei nazisti in codice «Enigma» - Tra le ultime veterane della Seconda guerra mondiale che lavorarono alla decifrazione dei codici segreti tedeschi per conto del Regno Unito, è morta a Londra all'età di 99 anni ... msn.com

e8217 morta ruth bourneE' morta Ruth Bourne, decifratrice dei codici nazisti - Ruth Bourne, una delle ultime veterane della Seconda guerra mondiale che lavorarono alla decifrazione dei codici segreti tedeschi per conto del Regno Unito, è morta a Londra all'età di 99 anni, come r ... adnkronos.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.