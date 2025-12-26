È morta Maria Sole Agnelli

È morta oggi, venerdì 26 dicembre, all’età di 100 anni, Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli.Nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - È morta Maria Sole Agnelli Leggi anche: Maria Sole Agnelli è morta: aveva 100 anni Leggi anche: È morta Maria Sole Agnelli: aveva 100 anni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Addio a Maria Sole Agnelli, morta a 100 anni: una vita tra cultura, politica e cavalli da competizione - È morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell'avvocato aveva 100 anni: una vita tra impegno civico, cultura e successi sportivi. notizie.it

È morta Maria Sole Agnelli: aveva 100 anni

