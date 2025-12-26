È morta Maria Sole Agnelli sorella di Gianni e di Susanna | aveva 100 anni

È morta Maria Sole Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni ed era nata a Villar Perosa, nel Torinese, il 9 agosto 1925. Dal 1960 al 1970 è stata sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno. Per 14 anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli. È stata proprietaria di cavalli che hanno vinto tra l’altro la medaglia d’argento di equitazione individuale alle Olimpiadi di Monaco 1972. Sposata in prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli ( Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

