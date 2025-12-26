È morta Maria Sole Agnelli sorella dell’avvocato e di Susanna | aveva 100 anni
È morta oggi Maria Sole Agnelli, sorella dell’avvocato e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni: nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo. Dal 1960 al 1970 è stata sindaca del comune umbro di Campello. 🔗 Leggi su Feedpress.me
