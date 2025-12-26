È morta Maria Sole Agnelli la sorella dell'Avvocato si è spenta a 100 anni

26 dic 2025

È morta oggi Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli. Dal 1960 al 1970 era stata sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

