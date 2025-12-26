È morta Maria Sole Agnelli la sorella dell'Avvocato si è spenta a 100 anni

Morta Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato: aveva 100 anni - Sorella di Gianni e Susanna Agnelli, fu sindaca di Campello sul Clitunno e presidente della Fondazione Agnelli per 14 anni ... tg24.sky.it

Maria Sole Agnelli è morta: aveva 100 anni - Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli, è morta venerdì 26 dicembre 2025 all'età di 100 anni. msn.com

È morta Maria Sole Agnelli, aveva 100 anni. Era la sorella di Gianni e Susanna. È stata presidente Fondazione Agnelli per 14 anni. #ANSA x.com

