È morta Maria Sole Agnelli la sorella dell’Avvocato si è spenta a 100 anni

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta oggi Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli. Dal 1960 al 1970 era stata sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: È morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell’Avvocato si è spenta a 100 anni

Leggi anche: Addio a Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato: si è spenta all'età di 100 anni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

200 morta maria soleMORTA MARIA SOLE AGNELLI, AVEVA 100 ANNI - Nata il 9 agosto 1925 a Villar Perosa (Torino), dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva av ... 9colonne.it

200 morta maria soleMaria Sole Agnelli è morta: aveva 100 anni - Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli, è morta venerdì 26 dicembre 2025 all'età di 100 anni. msn.com

Maria Sole Agnelli, due mariti, 5 figli e la tenuta a Torre in Pietra (rapinata a gennaio per oltre 200mila euro) - Aveva 100 anni Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli, e zia del presidente di Stellantis John Elkann, morta oggi 26 dicembre. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.