È morta Maria Sole Agnelli la sorella dell’Avvocato si è spenta a 100 anni

Maria Sole Agnelli è morta: aveva 100 anni - Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli, è morta venerdì 26 dicembre 2025 all'età di 100 anni. msn.com

Maria Sole Agnelli, due mariti, 5 figli e la tenuta a Torre in Pietra (rapinata a gennaio per oltre 200mila euro) - Aveva 100 anni Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli, e zia del presidente di Stellantis John Elkann, morta oggi 26 dicembre. msn.com

È morta Maria Sole Agnelli, aveva 100 anni. Era la sorella di Gianni e Susanna. È stata presidente Fondazione Agnelli per 14 anni. #ANSA x.com

Lutto a Petralia Sottana: è morta a 111 anni Maria Cerami, era tra le dieci donne più longeve d’Italia La notizia: https://qds.it/petralia-sottana-morta-111-anni-maria-cerami/ - facebook.com facebook

