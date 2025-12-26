E’ morta Maria Sole Agnelli la sorella dell’Avvocato aveva 100 anni

(Adnkronos) – È mancata oggi nella sua casa di Torrimpietra, vicino a Roma, Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni. Maria Sole Agnelli era nata a Villar Perosa, nel torinese, il 9 agosto 1925, quattro anni dopo il fratello Gianni. Dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

