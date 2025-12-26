È morta Maria Sole Agnelli | aveva 100 anni

Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato e imprenditore Gianni e di Susanna Agnelli, è morta oggi, venerdì 26 dicembre, all'età di 100 anni.Chi era Maria Sole AgnelliNata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Maria Sole Agnelli è morta: aveva 100 anni Leggi anche: È morta Maria Sole Agnelli. Sorella dell’Avvocato, aveva 100 anni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Morta Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato: aveva 100 anni - Sorella di Gianni e Susanna Agnelli, fu sindaca di Campello sul Clitunno e presidente della Fondazione Agnelli per 14 anni ... tg24.sky.it

Maria Sole Agnelli è morta: aveva 100 anni - Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli, è morta venerdì 26 dicembre 2025 all'età di 100 anni. msn.com

Maria Sole Agnelli è morta, addio alla sorella dell'avvocato Gianni e di Susanna: aveva 100 anni - Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli, è morta venerdì 26 dicembre 2025 all'età di 100 anni. leggo.it

È morta Maria Sole Agnelli: aveva 100 anni

È morta Maria Sole Agnelli, aveva 100 anni. Era la sorella di Gianni e Susanna. È stata presidente Fondazione Agnelli per 14 anni. #ANSA x.com

Lutto a Petralia Sottana: è morta a 111 anni Maria Cerami, era tra le dieci donne più longeve d’Italia La notizia: https://qds.it/petralia-sottana-morta-111-anni-maria-cerami/ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.