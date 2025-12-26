È Laura Vietri la 32enne morta dopo essere caduta in un lago ghiacciato in Valle d'Aosta | attesa per l'autopsia
Si chiamava Laura Vietri la 32enne trovata morta il 23 dicembre dopo essere caduta in un lago ghiacciato in Valle d'Aosta, dove lavorava come stagionale in un locale sulle piste da sci a Champoluc. Domani l'autopsia per chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Esce e sparisce nel nulla, 32enne trovata morta nel lago in Valle d’Aosta: scivolata per il ghiaccio
Leggi anche: Aosta, ragazza morta nel lago, identificata | Attesa per l'autopsia, ipotesi incidente
Trovata senza vita nel lago ghiacciato, come è morta Laura Vietri: l'auto parcheggiata a 100 metri da casa e l'ultima cena con i colleghi - Laura Vietri era una 32enne originaria di Santa Barbara, frazione de L'Aquila, impiegata come stagionale in un locale sulle piste da sci a Champoluc, in Valle d'Aosta. ilmattino.it
Trovata morta nel lago ghiacciato, come è morta Laura Vietri: l'auto parcheggiata a 100 metri da casa e l'ultima cena con i colleghi - Laura Vietri era una 32enne originaria di Santa Barbara, frazione de L'Aquila, impiegata come stagionale in un locale sulle piste da sci a Champoluc, in Valle d'Aosta. leggo.it
Trovata senza vita nel lago la 32enne Laura Vietri, probabile caduta accidentale - Una donna di 32 anni, Laura Vietri, originaria dell’Aquila e impegnata come lavoratrice stagionale sulle piste di Champoluc, è stata trovata senza vita in un lago ghiacciato in località Pilaz: l’ipote ... news.fidelityhouse.eu
Morte di Laura Vietri: la cena con i colleghi e poi la caduta nel lago - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.