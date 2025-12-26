Rafa Cabeleira, sulle colonne di El País, analizza senza filtri il clima che si è creato attorno a Lamine Yamal: non solo critica sportiva, ma una vera e propria campagna di delegittimazione che va oltre la rivalità calcistica e tocca dinamiche culturali, identitarie e sociali molto più profonde. Lamine Yamal, vittima di un clima altamente tossico: i dettagli. Si legge su El País: Esiste una campagna di delegittimazione contro Lamine Yamal e non tutti i colpi partono da Madrid, per quanto possa essere comodo ridurre tutto a una mera questione di politica territoriale. Basta affinare un po’ l’orecchio per rendersi conto che la battuta di caccia organizzata contro Lamine Yamal attinge da altre fonti, altre motivazioni e universi ben più complessi della semplice rivalità calcistica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È in atto una vera e propria battuta di caccia contro Lamine Yamal. La causa? Il disprezzo razziale

