È il maestro di difesa personale Giuliano Falcioni il motociclista morto a Natale sull'Aurelia
Il motociclista morto ieri in un incidente su via Aurelia è il 49enne Giuliano Falcioni. Maestro di difesa personale, era una persona molto nota e stimata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Incidente sull'Aurelia, perde il controllo dell'auto: un morto. La tragedia il giorno di Natale
Leggi anche: Incidente sull'Aurelia, perde il controllo della moto: morto 49enne. La tragedia il giorno di Natale
È il maestro di difesa personale Giuliano Falcioni il motociclista morto a Natale sull’Aurelia - Il motociclista morto ieri in un incidente su via Aurelia è il 49enne Giuliano Falcioni. fanpage.it
Corso di difesa personale, buona la prima - Vista la numerosa partecipazione, a gennaio un nuovo corso di difesa personale aperto a tutte e gratuito a Milano 2. giornaledisegrate.it
Ritornano le lezioni di difesa personale Anche quest’anno viene riproposto presso l’istituto “Casimiri” il ciclo di lezioni di difesa personale tenuto dal maestro Roberto Carlotti, cintura nera V Dan di kickboxing, esperto di arti marziali e responsabile dell’associa - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.