Le code non hanno risparmiato la tangenziale Sud anche nella giornata di Natale. Intorno alle 12.10, all’altezza di Rezzato, due auto si sono scontrate per cause ancora al vaglio delle autorità.Nello scontro sono rimaste coinvolte tre persone, tra cui due donne di 25 e 85 anni. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Due auto si schiantano in tangenziale: un ferito, code e rallentamenti

Leggi anche: Auto si capotta in Tangenziale, un ferito e lunghe code

Leggi anche: Auto si capotta in Tangenziale Nord, un ferito e lunghe code

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Schianto nella notte di Natale, auto si ribalta: feriti anche due bambini; Schianto frontale fra due auto in strada Bellaria, due feriti gravi; Incidente sulla Tangenziale Est a Cologno, schianto tra auto e furgone: sei feriti; Incidente, auto contro furgone in tangenziale: una persona incastrata, 6 feriti e traffico in tilt.

Scontro frontale tra due auto e un furgoncino in tangenziale, due morti: hanno 23 e 62 anni. Quattro feriti di cui uno gravissimo - Un terribile scontro sulla tangenziale sud di Bergamo ha causato 2 morti e 4 feriti, di cui uno grave. corriereadriatico.it

Incidente sulla Tangenziale a Bergamo tra auto e furgone, salgono a tre i morti: tra loro anche un 21enne - Tragedia sulla Tangenziale a Bergamo, dove due auto e un furgone si sono scontrati stamattina. fanpage.it

Incidente a Stezzano, due morti in un frontale lungo la Tangenziale Sud: chiusa la strada - È un bilancio tragico quello dell'incidente avvenuto questa mattina (9 novembre 2025) lungo la tangenziale Sud di Stezzano, poco dopo le 7. bergamo.corriere.it

Pompei incidente choc: due giovani a bordo di una macchina rubata sfondano un posto di blocco e si schiantano contro un'altra auto. (Da ilmattino.it) - facebook.com facebook