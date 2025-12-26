Ducati tradita Marquez torna in Honda | offerta faraonica
La scuderia giapponese vuole tornare grande, e sta offrendo l’impossibile a due piloti spagnoli. Tra cui Marc Marquez. Il ritorno del figliol prodigo non è impossibile. Difficile davvero spiegare il calo nelle prestazioni di Honda, un team che una volta, nemmeno 10 anni fa per essere precisi, competeva per la vittoria del titolo e quest’anno . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Stagione finita per Marc Marquez. Bagnaia torna (per qualche mese) la stella cometa in Ducati
Leggi anche: Marc Marquez torna in moto dopo l’infortunio. Sessione di allenamento con una Ducati da cross
MotoGP, Marc Marquez torna in sella dopo tre mesi, su una Ducati da cross - Ci aspetta un sacco di lavoro, ma è ora di iniziare ad accumulare ore e sensazioni. msn.com
Marc Marquez, il pilota Ducati MotoGp torna in sella dopo l'infortunio - Migliorano le condizioni fisiche di Marquez dopo l'infortunio alla scapola destra rimediato in Indonesia: il campione spagnolo, infatti, è tornato ad allenarsi in moto presso il Circuito d'Alcarrás co ... sport.sky.it
Marc Marquez torna in sella tre mesi dopo l'infortunio: l'annuncio social - Il campione del Mondo, operato dopo aver riportato la frattura della scapola, ha ricominciato ad allenarsi su una Ducati da cross in vista della nuova stagione ... corrieredellosport.it
DUCATI PANIGALE V2 SUPERQUADRO FINAL EDITION Disponibile ora. PER SAPERE TUTTE LE INFO SU QUESTA HYPERMOTO LEGGI TUTTA LA DESCRIZIONE! Entra nel Nostro mondo, dove la passione per le moto si fonde con la ricerca dell’eccel - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.