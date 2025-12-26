Droni e missioni segrete | quando il prediletto della famiglia Kennedy morì nei cieli d' Europa

12 agosto 1944. Nei cieli del Norfolk, in Inghilterra orientale, un bombardiere Pb4Y-1 Privateer, la versione marittima del più noto B-24 Liberator, è in volo per una missione segreta. Ai comandi del quadrimotore della Marina degli Stati Uniti c’è il sottotenente pilota Joseph P. Kennedy Jr., primogenito dell’influente ex ambasciatore americano a Londra, Joseph Kennedy. Suo padre aveva grandi progetti per lui: farlo correre alla presidenza e farlo vincere con ogni mezzo necessario. Ma è scoppiata la guerra, e dal '42 Joseph è un pilota di marina impegnato in missioni anti-sommergibile con i bombardieri dell'Us Navy. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

