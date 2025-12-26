Droni e missioni segrete | quando il prediletto della famiglia Kennedy morì nei cieli d' Europa
12 agosto 1944. Nei cieli del Norfolk, in Inghilterra orientale, un bombardiere Pb4Y-1 Privateer, la versione marittima del più noto B-24 Liberator, è in volo per una missione segreta. Ai comandi del quadrimotore della Marina degli Stati Uniti c’è il sottotenente pilota Joseph P. Kennedy Jr., primogenito dell’influente ex ambasciatore americano a Londra, Joseph Kennedy. Suo padre aveva grandi progetti per lui: farlo correre alla presidenza e farlo vincere con ogni mezzo necessario. Ma è scoppiata la guerra, e dal '42 Joseph è un pilota di marina impegnato in missioni anti-sommergibile con i bombardieri dell'Us Navy. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Droni nei cieli d’Europa, la Nato alza lo scudo: nuove difese in Polonia e Romania
Leggi anche: Droni russi in Europa, dalla Polonia alla Francia: tutte le minacce nei cieli dell'Alleanza
"Droni" e missioni segrete: quando il prediletto della famiglia Kennedy morì nei cieli d'Europa - in una missione segreta condotta nei cieli dell'Inghilterra potrebbe non aver cambiato soltanto il destino della famiglia Kennedy ma aver influito sul'intera storia p ... ilgiornale.it
Mattarella: "I droni seminano preoccupazione in Europa". In collegamento dal Covi, in occasione del tradizionale scambio degli auguri natalizi, il presidente della Repubblica ringrazia le missioni militari all'estero: - facebook.com facebook
A #MFR2025 l’Italia dell’innovazione ha davvero spiccato il volo! Space Eagle presenta Icaro, il razzo modulare in CNC/3D printing che porta 2 kg a 1 km, con fusoliera innovativa ed ejection meccanico. Terravionics unisce AI, droni e sensori per un’Agrite x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.