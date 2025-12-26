Dritte al punto vita Come reinventare il solito maglioncino con bottoni grazie all' accessorio del momento

Q uasi una veste da camera. Per qualche stagione il cardigan ha seguito regole precise: maxi, morbido, dotato di passanti e fusciacca per chiuderlo in vita. Un pezzo confortevole, certo, ma anche prevedibile. Leggi anche › Extra long, extra glamour. Il cardigan lungo rivoluziona con originalità i look dell’Autunno 2025 Dimenticate l’accessorio in maglia incorporato. Nell’Inverno 20252026 il cardigan si indossa chiuso e stretto in vita da una cintura di pelle. Semplice o gioiello, alta o sottile, che da semplice accessorio si tramuta sempre di più in protagonista dell’outfit. Un dettaglio semplice che ridisegna la silhouette del solito cardigan con bottoni e apre nuove, inedite possibilità di styling: ecco le idee outfit da provare adesso che riscrivono con stile il grande classico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

