ABBONATI A DAYITALIANEWS Trascinato dal vento e dalla rete di protezione. Grave incidente sugli impianti sciistici di Piancavallo, in provincia di Pordenone, dove un uomo di 32 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato strappato dalla seggiovia su cui viaggiava. A provocare la caduta sarebbe stata una rete di protezione sollevata da una violenta raffica di vento, che si è impigliata in uno dei suoi scarponi. Il giovane è stato trascinato per alcuni metri e poi è precipitato da un’altezza di circa dieci metri, finendo contro il cemento di un pilone di sicurezza, riportando lesioni gravissime. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Dramma sugli impianti di Piancavallo: 32enne precipita dalla seggiovia

Leggi anche: Scivola dalla seggiovia e precipita per 10 metri a Piancavallo, 32enne in gravissime condizioni a Udine

Leggi anche: Strappato dalla seggiovia a causa del vento, 32enne precipita nel vuoto: dramma a Natale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Gli si impiglia lo scarpone nella rete: 32enne cade dalla seggiovia e precipita per 10 metri, è in….

Gli si impiglia lo scarpone nella rete: 32enne cade dalla seggiovia e precipita per 10 metri, è in condizioni gravissime - L'uomo, dipendente di una baita in quota, è ricoverato in terapia intensiva dopo un delicato intervento chirurgico ... ilfattoquotidiano.it