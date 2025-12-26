Il sole invernale, basso e pallido, proiettava ombre lunghe sul selciato mentre la coppia procedeva a passo lento, godendosi la quiete di un pomeriggio festivo che sembrava sospeso nel tempo. Lei si è avvicinata al limite del sentiero, cercando un punto d’appoggio per riposare un istante e osservare lo scorrere lento della corrente sottostante. In un battito di ciglia, la rassicurante solidità del metallo si è trasformata in un vuoto improvviso e il suono sinistro del ferro che si schianta ha rotto il silenzio della giornata. Un grido soffocato ha dato il via a una sequenza concitata di gesti, tra la polvere del crollo e l’acqua che si richiudeva gelida sopra un tentativo di salvataggio istintivo, trasformando una banale passeggiata in una lotta contro l’imprevisto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dramma in Italia, si appoggia alla balaustra e crolla tutto: “È finito nel fiume”

