Pistoia, la tragedia nel tardo pomeriggio di Santo Stefano: chi sono le vittime. Un dramma familiare si è consumato nel tardo pomeriggio di Santo Stefano a Pistoia, lungo via Fiorentina, nella zona dello Sperone. Due donne hanno perso la vita nel giro di pochi minuti, in una sequenza di eventi che ha sconvolto l’intera comunità. La prima vittima è Liliana Podestà, 87 anni, travolta da un’automobile mentre stava attraversando la strada. Poco dopo, anche la nuora, Laura Mecheri, 59 anni, è morta a causa di un malore improvviso sopraggiunto subito dopo l’incidente. L’incidente: investita mentre attraversava la strada. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Dramma a Pistoia: 87enne viene investita e muore, la nuora la vede e viene stroncata da un malore

