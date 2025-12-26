Dragusin Inter si o Inter no? Anche altri due club di A su di lui
Dragusin. Nei giorni scorsi è tornato di moda il nome di Radu Dragusin nel panorama del mercato invernale. Il difensore centrale, attualmente in forza al Tottenham, sta recuperando da un infortunio e potrebbe fare ritorno in Italia, dove ha già vestito le maglie di Juventus e Genoa. A fare il punto della situazione è stato Fabrizio Romano, che ha escluso, almeno per ora, un interessamento concreto da parte dell’ Inter. “ Un nome da tenere d’occhio sicuramente durante il mercato invernale è Radu Dragusin “. Secondo Romano, il Tottenham non avrebbe ancora dato il proprio assenso alla cessione, ma è possibile che la situazione possa sbloccarsi nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: Dragusin Inter, il difensore pronto al ritorno in Italia? Dopo le parole dell’agente, ecco che 2 club di Serie A si sono fatti avanti!
Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona piomba su de Vrij, Dragusin si offre ai nerazzurri? Accelerata per Palestra
L'agente di Dragusin apre all'addio al Tottenham e chiama l'Inter: Chivu è un amico, magari mi telefona; L'agente di Dragusin apre all'Inter: Ha bisogno di giocare fino all'estate, magari Chivu mi chiama; Inter su Dragusin, l’agente: “Chivu un amico, magari mi chiamerà”; SCAMBIO Juve-Milan ?? Inter-Palestra ?? Roma-Dragusin: le news di oggi ??.
Dragusin, niente Inter? Romano: “Può tornare in Italia ma mi risulta che…” - Fabrizio Romano ha riportato aggiornamenti su Radu Dragusin, difensore romeno del Tottenham che sta rientrando dall'infortunio ... msn.com
Dragusin, il suo futuro è in Serie A: molti club interessati al difensore del Tottenham per gennaio. Il punto della situazione! - Molti club sono interessati al calciatore e il Tottenham non ha alcuna intenzione di tenerlo Il futuro di Dragusin potrebbe presto tornare a intr ... calcionews24.com
Ag. Dragusin: “L’Italia la soluzione migliore. Sull’Inter so una cosa. Chivu mi chiamerà se…” - L'infortunio di Acerbi e una possibile partenza di de Vrij già a gennaio, costringono l'Inter a dover intervenire sul mercato alla ricerca di un difensore centrale. msn.com
Dragusin, Frendrup e Pisilli: la Mossa Segreta della Roma
2 club di #SerieA ora pensano a #Dragusin Anche l' #Inter alla finestra per il difensore del #Tottenham x.com
2 club di Serie A ora pensano a Dragusin Anche l'Inter alla finestra per il difensore del Tottenham - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.