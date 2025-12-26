Dragusin Inter si o Inter no? Anche altri due club di A su di lui

Dragusin. Nei giorni scorsi è tornato di moda il nome di Radu Dragusin nel panorama del mercato invernale. Il difensore centrale, attualmente in forza al Tottenham, sta recuperando da un infortunio e potrebbe fare ritorno in Italia, dove ha già vestito le maglie di Juventus e Genoa. A fare il punto della situazione è stato Fabrizio Romano, che ha escluso, almeno per ora, un interessamento concreto da parte dell’ Inter. “ Un nome da tenere d’occhio sicuramente durante il mercato invernale è Radu Dragusin “. Secondo Romano, il Tottenham non avrebbe ancora dato il proprio assenso alla cessione, ma è possibile che la situazione possa sbloccarsi nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

