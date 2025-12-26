Dove vedere in tv Zebre-Benetton Treviso United Rugby Championship | orario programma streaming
Negli ultimi giorni di dicembre proseguiranno i derby nazionali tra le squadre impegnate nello United Rugby Championship: nell’ ottavo turno dell’edizione 2025-2026 si giocherà a Parma il secondo derby italiano tra Zebre e Benetton. All’ andata i trevigiani si imposero tra le mura amiche con lo score di 21-15, conquistando quattro punti e lasciando agli ospiti il solo bonus difensivo: dopo i primi sette turni il Benetton è decimo a quota 13, mentre le Zebre sono tredicesime a quota 11. La sfida andrà in scena domani, sabato 27 dicembre, allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma, con calcio d’inizio fissato per le ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
