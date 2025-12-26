Negli ultimi giorni di dicembre proseguiranno i derby nazionali tra le squadre impegnate nello United Rugby Championship: nell’ ottavo turno dell’edizione 2025-2026 si giocherà a Parma il secondo derby italiano tra Zebre e Benetton. All’ andata i trevigiani si imposero tra le mura amiche con lo score di 21-15, conquistando quattro punti e lasciando agli ospiti il solo bonus difensivo: dopo i primi sette turni il Benetton è decimo a quota 13, mentre le Zebre sono tredicesime a quota 11. La sfida andrà in scena domani, sabato 27 dicembre, allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma, con calcio d’inizio fissato per le ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Zebre-Benetton Treviso, United Rugby Championship: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Benetton Treviso-Zebre oggi, United Rugby Championships: orario, programma, streaming

Leggi anche: LIVE Benetton Treviso-Zebre, United Rugby Championship in DIRETTA: inizia il derby italiano

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

URC: dove e quando si vede il primo derby tra Benetton e Zebre in tv e streaming; Dove vedere in tv Benetton Treviso-Zebre oggi, United Rugby Championships: orario, programma, streaming; Rugby in diretta: la programmazione TV e streaming dal 27 al 28 dicembre; I Leoni designati per il derby di Monigo contro le Zebre.

Dove vedere in tv Zebre-Benetton Treviso, United Rugby Championship: orario, programma, streaming - Negli ultimi giorni di dicembre proseguiranno i derby nazionali tra le squadre impegnate nello United Rugby Championship: nell'ottavo turno dell'edizione ... oasport.it