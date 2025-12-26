Dopo un secolo chiude l' edicola Manzoni | Clienti come amici informare è sempre importante

Chiude l'edicola Manzoni di Calolziocorte, per quasi un secolo prezioso punto di riferimento in città. Giornali, riviste, figurine, almanacchi e servizi: l'attività di Sergio Manzoni è stato questo e anche di più: un negozio dedicato all'informazione, ma anche un luogo di ritrovo, amicizia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Calolzio: chiude l'edicola Manzoni, il dispiacere di 'Cambia'. A Carenno, Brusadelli 'saluta'.

La storica edicola sulla Trionfale chiude dopo 60 anni: "Va via un pezzo di storia del quartiere" - L'attività che negli anni ha cambiato più gestioni si trovava in piazza Monte Gaudio a ridosso della scuola Nazario Sauro ... romatoday.it