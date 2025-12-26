Dopo un secolo chiude l' edicola Manzoni | Clienti come amici informare è sempre importante
Chiude l'edicola Manzoni di Calolziocorte, per quasi un secolo prezioso punto di riferimento in città. Giornali, riviste, figurine, almanacchi e servizi: l'attività di Sergio Manzoni è stato questo e anche di più: un negozio dedicato all'informazione, ma anche un luogo di ritrovo, amicizia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
