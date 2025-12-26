Dopo la brevissima pausa natalizia la serie turca più amata del pomeriggio televisivo torna in onda oggi e domani

S olo ieri, contrariamente a quanto annunciato, La forza di una donna non è andata in onda. Ma dopo la brevissima pausa natalizia la serie turca più amata del pomeriggio televisivo torna in onda oggi. E ovviamente domani. Venerdì 26 dicembre l’appuntamento con La forza di una donna è alle 17:55 su Canale 5, mentre sabato 27 dicembre andrà in onda alle 15:05 per durare poco meno di un’ora e mezza. Sarp è tornato alla sua vera identità e Bahar sta provando a riprendere in mano la sua vita. Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: la guida completa alle migliori proposte X Leggi anche › Le anticipazioni di oggi, domani e mercoledì di “La forza di una donna”: Sarp rinuncia a tutto per i figli La forza di una donna, anticipazioni puntata 26 e 27 dicembre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

