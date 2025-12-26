Roma, 26 dicembre 2025 – Mentre migliora la situazione meteo in Emilia-Romagna, dopo una Natale da incubo con piogge alluvionali e fiumi a rischio esondazione, gli occhi sono ora puntati su San Silvestro e Capodanno. E sui primi giorni del 2026, quando potrebbero aprirsi scenari di inverno molto duro. Intanto uno sguardo alla regione che ha rischiato l’ennesimo disastro nel giro di pochi anni: alla mezzanotte è passata da rossa ad arancione l'allerta meteo per la pianura bolognese e una parte di quella ferrarese e ravennate. Perché l’Emilia-Romagna non è finita sott’acqua: i motivi che hanno evitato l’ennesima alluvione In queste ore non si escludono deboli precipitazioni sparse lungo i rilievi ma la criticità idraulica sarà relativa solo alla propagazione dei colmi di piena soprattutto per Idice e Sillaro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dopo il diluvio, ecco le sciabolate artiche. Il corridoio freddo aperto in Europa e le tre ondate gelide

