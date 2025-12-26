Donnarumma su Guardiola su Manchester e sulla nuova vita in Premier | Mi hanno fatto sentire importante fin da subito su Haaland…
Inter News 24 Donnarumma, il portiere racconta l’impatto con il Manchester City, il rapporto speciale con Pep Guardiola e l’ambientamento in Inghilterra. Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City e capitano della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport raccontando i primi mesi della sua nuova avventura in Premier League. L’estremo difensore classe 1999, arrivato in estate dopo l’addio al PSG, ha spiegato come l’accoglienza ricevuta abbia inciso in modo decisivo sulle sue sensazioni. «Mi hanno fatto sentire importante fin da subito, volevo venire qui e sono contento della scelta che ho fatto. 🔗 Leggi su Internews24.com
